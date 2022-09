Il Gambero Rosso incorona il miglior locale Street Food dell’Umbria

Ribelle di Assisi primo in classifica per l’Umbria nella selezione di Gambero Rosso come miglior locale Street Food 2023. Un prestigioso riconoscimento per lo chef Lorenzo Cantoni, Ambasciatore del Gusto italiano nel mondo e Miglior Chef dell'Olio A.I.R.O. 2021, e per il locale di via san Rufino, 8A di Elena Angeletti, imprenditrice del settore food e hospitality.

Ribelle sarà così inserito nella guida nazionale di Gambero Rosso che celebra uno dei patrimoni della tradizione enogastronomica.

Quattro sono le tipologie gourmet proposte: Pork (con spalla aromatizzata alle erbe spontanee, cotta a bassa temperatura per 38 h), Fish (con prosciutto di baccalà rafols), Pink (con mortadella, senza conservanti, fatta con maialino brado e composta esclusivamente da parti nobili) e Vegan (burger di farro e ceci). Nel prossimo menu si aggiungerà una linea per la versione dolce.

Ribelle, racconta una nota, "nasce da un’idea di creare street food a chilometro zero, un panino con prodotti umbri da strada. Prende vita da un progetto che realmente è tutto mobile, firmato dalla designer Marta Toni, a partire dal marchio: un panino con le ali rosse. La scelta della tonalità non è causale: i colori sono tutti primari, perché ribelli. E il forte del rosso sta ad interpretare che diventi simbolicamente un demone mangiando il panino. Perché questo collegamento? Perché Ribelle nasce anche sulle orme di Francesco, il santo di Assisi che veniva appunto chiamato “il ribelle”. Quindi un rivoluzionario".