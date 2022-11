Romizi riceve il Comitato 'Vivere Monteluce'. Promette, entro gennaio 2023, il trasferimento degli Uffici comunali, i lavori e il ‘trenino’ del PUMS

Romizi riceve, e rassicura, il Comitato “Vivere Monteluce”. Entro gennaio 2023 il trasferimento degli Uffici comunali. Poi i lavori e il ‘trenino’ del PUMS. Uno ogni dieci minuti.

Ci risulta che la delegazione del dinamico Comitato monteluciano era composta dal Presidente Enrico Monsignori, dalla Vice Presidente Patrizia Tosti, dal segretario Giuseppe Montone, dall’amministratore unico della Clinica Porta Sole, Alberto Cucchia e da un incaricato dei commercianti, nella persona di Michele Bigerna. In rappresentanza dell’Amministrazione cittadina, il sindaco e gli assessori Otello Numerini, Margherita Scoccia, Luca Merli.

Il Comitato ha illustrato le criticità in cui versa il quartiere di Monteluce-Sant’Erminio. Con speciale riferimento al futuro della c.d. Nuova Monteluce (Casa della Salute e relativi servizi, anche infrastrutturali) e al delicatissimo tema del decoro urbano.

Sulla questione “Casa della Salute”, il Sindaco ha confermato quanto già al Comitato era stato rappresentato, dal Presidente della Regione Tesei, circa l’imminente inizio dei lavori.

Il Sindaco si è reso disponibile a compiere un percorso condiviso sulle varie problematiche di rilevante interesse sul tappeto.

Romizi ha inoltre garantito che, entro il 31 gennaio 2023, verranno trasferiti gli uffici comunali nel complesso ristrutturato, ex convento, ove al piano terra troverà spazio una sala a disposizione di Gruppi e Associazioni.

Per quanto attiene alla viabilità, l’assessore Numerini ha confermato che a breve verrà asfaltata via Alberti, con il contributo dei residenti nella strada. Ha inoltre espresso la ferma intenzione di sistemare anche Via Gattapone, ove insiste un importante plesso scolastico che sarà interessato da una imminente ristrutturazione. Ulteriore impegno, quello di far sistemare, entro il Natale, i vasi con i fiori nella piazza di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta. Questione delicatissima: il sottopasso per cui occorrono soluzioni urgenti e definitive. Se ne verrà mai a capo? Il degrado è sotto gli occhi di tutti.

L’Assessore Margherita Scoccia ha illustrato il progetto di recupero e riqualificazione dell’area verde di Via del Giochetto, in collaborazione con la parrocchia.

Nell’occasione, si è parlato anche della questione sicurezza. In proposito, l’Assessore Merli ha evidenziato che Polizia Municipale e Questura da tempo monitorano Monteluce per ciò che attiene al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e della prostituzione. Piaghe che influenzano negativamente, e stabilmente, la vita sociale e la sicurezza del quartiere.

Il Sindaco ha infine anticipato che – secondo quanto gli ha riferito il Rettore – in Via del Giochetto verranno a breve trasferite molte delle facoltà di Via Pascoli e, quindi, anche il Comune ha inserito il quartiere di Monteluce nel PUMS.

L’idea del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile prevede che transiteranno trenini elettrici, per Monteluce fino a San Erminio, con una frequenza di circa 10 minuti.

Promesso anche un incontro, da tenersi all’inizio del 2023 nel quartiere, con la presenza della Presidente della Regione e del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero.