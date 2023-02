IL PROTAGONISTA E' perugino, ha 15 anni, gioca a livello nazionale e vestirà la maglia azzurra: Filippo Rossini, speranza del l football americano

Grande soddisfazione per il movimento del football americano perugino. Il giovanissimo atleta perugino Filippo Rossini, che milita tra le fila dei Dolphins Ancona, è stato convocato per le selezioni di flag football per la nazionale italiana Under 15. Filippo ha seguito le orme del fratello più grande, Diego, anche lui giocatore di football americano con la formazione anconetana. E’ passato così dall’essere la piccola “mascotte” nelle squadre in cui giocava il fratello maggiore a indossare il casco e scendere lui stesso in campo. Filippo milita coi Dolphins da due anni e vanta anche un’esperienza in prestito ai romani della Legio XIII. Ora arriva pure la prima chiamata in azzurro con la selezione Under 15 che si svolgerà proprio ad Ancona nella due giorni di sabato 11 e domenica 12 febbraio.