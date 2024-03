Firmato accordo per Fontivegge: i locali del fabbricato viaggiatori ospiteranno il nuovo studentato universitario

Il rinnovo di Fontivegge procede verso un progetto ambizioso che mira a trasformare il quartiere in un polo di attrazione per gli studenti e, parallelamente, a innalzare la qualità della vita urbana attraverso una significativa riqualificazione.

Oggi è stato infatti firmato, nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori, un importante accordo per la creazione di un nuovo studentato universitario all’interno della stazione di Perugia, che ha visto il primo cittadino, Andrea Romizi, visibilmente emozionato: “Questi luoghi sono molto più di semplici abitazioni, ma spazi stimolanti dove conoscersi, apprezzare l’importanza del dialogo, dell’ascolto, dell’amicizia” ha sottolineato Romizi.

Questo piano, frutto della collaborazione tra la Regione Umbria, il Comune di Perugia, Rfi-Rete Ferroviaria Italiana e l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, prevede la trasformazione di parte del fabbricato viaggiatori in alloggi per studenti.

“Il progetto ci consente di ampliare l’offerta di servizi rivolti agli universitari secondo i più moderni standard” ha evidenziato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Gli studenti beneficeranno di due ingressi separati, aree comuni, spazi per lo studio e il relax e servizi come lavanderie. Inoltre, lo studentato rappresenta un elemento chiave nel più vasto piano di rinnovamento della stazione di Perugia Fontivegge, che mira a migliorare i servizi per i viaggiatori e i cittadini, preservando al contempo l’architettura storica e gli elementi decorativi originali dell’edificio. Insomma il progetto sembra proporre la realizzazione di un campus in pieno stile americano che si intreccia con una stazione pronta a offrire servizi migliori e accessibili a tutti.

Fabio Santini, Amministratore Unico di Adisu, ha riconosciuto l’accordo come un ulteriore avanzamento verso il raggiungimento del target di copertura abitativa del 20% per gli studenti fuorisede, infatti il progetto offrirà 67 unità abitative, capaci di ospitare fino a 89 studenti, inclusi alloggi accessibili per persone con mobilità ridotta.

I lavori, che prevedono un investimento di oltre 20 milioni di euro, inizieranno alla fine del 2024 per essere conclusi nel 2027.

“L’attività dell’amministrazione regionale in questi anni è stata fortemente orientata a realizzare progetti e investire risorse per aumentare la disponibilità di posti letto per rendere lo studio un diritto reale per tutti” ha concluso l’assessore regionale Paola Agabiti.

Questa iniziativa si inserisce nella visione di Rete Ferroviaria Italiana di trasformare le stazioni in centri multifunzionali che offrano nuovi servizi sia ai viaggiatori che ai cittadini. Il piano di lavoro sarà articolato in diverse fasi per garantire che le operazioni non influenzino le attività quotidiane della stazione. L’obiettivo finale è quello di armonizzare le stazioni con l’ambiente urbano circostante, creando vantaggi tangibili per le comunità locali.