INVIATO CITTADINO Fontana Maggiore, riaperto il flusso idrico dopo la ricollocazione della protome bronzea

La Fontana Maggiore ri-squizza. Riaperto il flusso idrico, dopo la ricollocazione della protome bronzea, caduta oltre un anno fa nella vasca inferiore. Un colpo d’occhio mitico.

Tornata al proprio posto la testina di giraffa, cosa apparentemente stravagante, come sembra ai più. Ma perfettamente in linea col gusto bizzarro, tutto medievale, e la passione per animali esotici.

Il bestiario medievale è infatti fitto di rappresentazioni di tigri, ippopotami, coccodrilli, certamente mai visti, ma interpretati secondo i racconti dei viaggiatori e commercianti, di ritorno da escursioni in terre lontane e sconosciute. Ecco spiegata l’apparente anomalia.

Qualche ora fa, l’impresa Costantini (che ha in curatela l’impianto), nella persona del suo titolare, è scesa nel locale tecnico sottostante le scalette della cattedrale, ha controllato le apparecchiature di filtro e purificazione, reintegrato i liquidi di pulizia, prima di aprire il manicotto.

Chi ha pagato? Un’informazione aggiuntiva. L’intervento di ripristino del doccio è stato effettuato “curis et impensis” del Rotary club Perugia, su progetto e impulso di Manuela Mignini.

Il manufatto ricollocato in sede è bellissimo e “straccia” tutti gli altri, rimasti col colorino verdognolo del rame che emerge dalla lega.

Per ripulire e consolidare le altre testine, occorrono 21 mila euro. Meno di 2000 euro a pezzo. Rinnovo dunque l’appello a privati cittadini, Enti, Associazioni del territorio, a mettersi una mano sul cuore e una… sul portafogli. Quei soldi vanno trovati. E presto.

Anche la conca bronzea di Rosso Padellaro non se la passa molto bene. Almeno a giudicare dalle concrezioni e dalle emersioni verdastre che la punteggiano. Prego, verificare!