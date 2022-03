L'Umbria su Rai Uno: Linea Verde alla scoperta delle meraviglie di Foligno, quando vedere la puntata

“Foligno ed il suo territorio tornano protagonisti in tv: abbiamo avuto conferma che la puntata di Linea Verde Life registrata a Foligno nei giorni scorsi, sarà trasmessa sabato 26 marzo alle 12.20 su Rai 1”. Lo ha fatto sapere il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando in una nota che “la troupe ha effettuato riprese nel centro storico, raccontando anedotti e illustrando alcuni dei gioielli cittadini, così come le bellezze paesaggistiche di Pale e Colfiorito. La puntata dedicherà attenzione anche ad alcune delle attività e degli sport all’aria aperta che si possono praticare. Ampio spazio sarà dedicato alla promozione delle produzioni e tipicità della gastronomia locale, con servizi nelle cucine e nei laboratori di alcune attività cittadine. Non è la prima volta che le telecamere di Linea Verde e della Rai sono a Foligno. Ringrazio per il grande lavoro di squadra, gli uffici del servizio turismo, cultura, e Parco di Colfiorito, che insieme all'assessore al turismo, Michela Giuliani, hanno coordinato le iniziative. Grazie anche alla Rai e a Linea Verde, che ancora una volta ha scelto di far tappa a Foligno; all’associazione Guide Turistiche dell’Umbria per la disponibilità offerta nei giorni di permanenza della troupe ed alle realtà associative ed imprenditoriali che hanno collaborato”.