L’Itts Volta coordina a Perugia la finale delle Olimpiadi italiane di astronomia

L’istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia si prepara a vivere una settimana molto stimolante, con una serie di importanti iniziative che spaziano dall’astronomia all’educazione civica. Dal 26 al 28 aprile l’Istituto di Piscille coordina infatti lo svolgimento a Perugia della finale Nazionale delle XX Olimpiadi Italiane di Astronomia, competizione rivolta a studenti delle scuole medie e superiori di tutta Italia, promossa dal Ministero dell’Istruzione e organizzata a livello nazionale dalla Società astronomica italiana e dall’Istituto nazionale di Astrofisica. Il capoluogo umbro accoglierà 55 tra studenti e studentesse tra i 14 e i 16 anni, accompagnati dai loro insegnanti. Sono i ragazzi e le ragazze che hanno superato le selezioni preliminari, alle quali hanno preso parte 7.416 studenti in tutte le regioni italiane. A rappresentare l'Umbria nella finale sarà Matteo Baldelli della classe 3G del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi che si è classificato al primo posto nella selezione interregionale.



Il benvenuto ai partecipanti sarà nella Sala dei Notari di palazzo dei Priori, martedì 26 aprile alle 18, alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi e della dirigente scolastica del Volta Fabiana Cruciani. La giornata di mercoledì 27 sarà poi dedicata alle prove che i concorrenti sosterranno per la finalissima e alla formazione per insegnanti organizzata al Planetario Danti. I docenti di varie scuole superiori italiane lavoreranno per mettere a punto metodi innovativi per la didattica Stem collegata ai temi delle scienze e tecnologie dello Spazio, confermando così il Planetario Danti come punto di riferimento in questo ambito.



La giornata conclusiva dello Olimpiadi prevede l’evento divulgativo organizzato giovedì 28 aprile alle 9 nell’aula magna di palazzo Murena, grazie alla collaborazione tra Istituto Volta e Università degli Studi di Perugia in partnership con Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana, Esero Italia, Istituto nazionale di Fisica nucleare Sezione di Perugia e Psiquadro. Al benvenuto del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero seguiranno premiazioni dei migliori classificati e interventi di scienziati e ricercatori sull’esplorazione spaziale, oltre che sul fascino dello studio dell'astrofisica e della fisica delle particelle dalla materia oscura alle onde gravitazionali. La professoressa Anna Brancaccio del Ministero dell'Istruzione proclamerà inoltre la squadra italiana designata alle finali internazionali. L’evento sarà anche arricchito da performance musicali.



Le Olimpiadi dell’Astronomia, per l’Istituto Volta di Perugia, si inseriscono tra le attività della Settimana civica che avrà inizio domenica 24 aprile con la Marcia della pace, alla quale gli alunni parteciperanno, come giovani in cammino, insieme alla Consulta provinciale degli studenti. La settimana civica andrà avanti fino al primo maggio tra momenti di condivisione, riflessione e approfondimento di esperienze di cittadinanza attiva in cui gli studenti vivranno da protagonisti in diversi contesti. Tra questi l’evento nazionale ‘Giovani per un’Europa di pace. Re-immaginiamo insieme il futuro dell’Europa’, mercoledì 27 aprile alle 9 alla sala dei Notari, l’assemblea generale dell’Educazione Civica dedicata a David Sassoli ‘Cittadino esemplare’, a cura di Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Istituto ‘Volta’ di Perugia, Centro diritti umani ‘Antonio Papisca’ e Cattedra Unesco ‘Diritti Umani, Democrazia e Pace’ dell’Università di Padova. Sabato 30 aprile nell’aula magna della scuola, infine, ci sarà ‘Aspettando il 1° maggio: accedere al lavoro attraverso le risorse digitali’, evento in collegamento diretto via Cisco Webex, a cura della professoressa Francesca Farinelli, con gli interventi di Sonia Montegiove e Matteo Piselli.