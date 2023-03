INVIATO CITTADINO “Perugino. Rinascimento immortale”: film-evento con Marco Bocci

In coincidenza con la grande Mostra del Perugino, creato un film evento con testimonial Marco Bocci. S’intitola “Perugino. Rinascimento immortale”.

Lo ha prodotto Ballandi per la direzione di Giovanni Piscaglia e sarà sul grande schermo nei giorni 3,4,5 aprile, per la serie “La Grande Arte al Cinema” di Nexo Digital.

Un mega spot che parte dal legame di Pietro con la sua terra e coi paesaggi inondati di luce, aperti sul Trasimeno quale emerge dallo sfondo dei suoi dipinti.

Una chiara smentita della sottovalutazione del Vasari che lo relegò ingiustamente a un rango immeritatamente inferiore, offuscandone in parte la fama. Anche mediante un’aneddotica svalutativa, riferita al carattere e ai comportamenti.

La storica dell’architettura Eike Schmidt, lo storico Franco Cardini, il direttore GNU Marco Pierini e altri esperti restituiscono a Perugino il ruolo e il valore che spetta alla sua figura di artista fecondo e originale. A far capo dagli esordi, fino alla produzione della tarda maturità. Anche in ragione di un linguaggio innovativo, capace di andar oltre la dimensione devozionale per affermarsi con piena originalità, bellezza e armonia.

Ps: Una “divertente” scoperta autocitazionale del Maestro da parte di Pierini. In pagina un fotomontaggio che mette a fronte l’attore Marco Bocci e un autoritratto del Perugino in cui all’altezza del colletto del personaggio si nota la scritta IO. Insomma: Pietro come Alfred Hitchcock che impersonava “casualmente” un tizio qualunque nei suoi film.