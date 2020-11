Coronavirus, salta anche l'edizione 2021 del Festival internazionale del giornalismo di Perugia

Cancellata anche l’edizione del 2021 del Festival internazionale del giornalismo di Perugia.

Lo annuncia Arianna Ciccone, ideatrice della manifestazione, sui social e nel sito del Festival.

“Annunciamo la cancellazione del Festival Internazionale del Giornalismo 2021 a causa dei rischi per la salute pubblica causati da Covid19. Facciamo questo annuncio oggi, cinque mesi prima che il festival abbia luogo, perché è già evidente che un festival di persona il prossimo aprile è impossibile e perché crediamo sia importante porre fine a ogni incertezza – si legge nella nota - Il festival 2021 è stato annullato, non rinviato. Inoltre, abbiamo deciso di non tenere una serie di eventi virtuali in sostituzione del festival di persona. Il prossimo festival si svolgerà a Perugia dal 6 al 10 aprile 2022”.

Un annuncio che coglie molti di sorpresa dopo la cancellazione dell’edizione 2020, ma “con una nota positiva, tuttavia, siamo fiduciosi che il festival del 2022, dopo una pausa di due anni, sarà particolarmente memorabile per l'intera comunità del festival” conclude la nota.

Sui social Arianna Ciccone spiega che si tratta di una “decisione che fa male, ma è doverosa. Non possiamo fare diversamente. L'edizione 2021 di International Journalism Festival non potrà esserci, le condizioni dovute alla pandemia globale non lo permettono. Per serietà lo annunciamo oggi senza cercare o sperare soluzioni pasticciate e alla fine comunque irresponsabili”.