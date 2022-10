San Francesco Patrono d’Italia, Mattarella torna in Umbria: il programma

Sergio Mattarella torna in Umbria per la festa di San Francesco Patrono d’Italia. Il presidente della Repubblica, spiega il Sacro Convento di Assisi con una nota, "a nome di tutti gli italiani, accenderà nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi la Lampada votiva dei comuni d’Italia e terrà il tradizionale Messaggio alla Nazione". E ancora: "Alla celebrazione eucaristica presieduta dal presidente della Conferenza Episcopale, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, parteciperanno tra gli altri: il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese".

La festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia, sottolineano dal Sacro Convento, "avrà quest’anno un carattere inedito, unico nella storia del nostro Paese. A due anni dalla pandemia sarà l’Italia intera, non una sola regione, a partecipare all’accensione della lampada che arde presso la Tomba di San Francesco. Una manifestazione di gratitudine per quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia mettendo la propria vita al servizio degli altri".

Tesei: "Cerimonia straordinaria"

“Una cerimonia straordinaria, dal profondo significato simbolico, quella di quest’anno che vede l’accensione della lampada votiva da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’olio che non sarà offerto come da consuetudine da una Regione italiana, ma dalla Fondazione Opera Santi Medici in memoria delle vittime del Covid-19 e per ringraziare quanti, come medici, infermieri, operatori sanitari, istituzioni civili e militari, organizzazioni di volontariato, realtà caritative ed ecclesiali, che si sono impegnati per assistere e curare gli ammalati con professionalità e umanità”. E’ quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, oggi ad Assisi per presenziare alle celebrazioni del 4 ottobre, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

“Le celebrazioni per San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, sono dunque occasione per ricordare quanto abbiamo vissuto, ma anche per vivere un momento di riflessione e preghiera in merito agli scontri bellici che si consumano nel cuore dell’Europa, come in altre parti del mondo. E’ necessario che la diplomazia e il dialogo diventino protagonisti affinché si possano affermare i fondamentali principi del rispetto e dalla Pace tra i popoli, così come ha affermato con forza Papa Francesco nel suo ultimo ed accorato appello a russi ed ucraini per un immediato cessate il fuoco”.

Il programma della giornata

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, verrà accolto dal Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni.

Ore 10 - Celebrazione eucaristica per la Solennità di San Francesco e accensione Lampada votiva dei Comuni d’Italia nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco.

Ore 11.20 - Saluto di fra Carlos Trovarelli, OFMConv, Ministro Generale e 120esimo successore di San Francesco nell'ordine dei Frati Minori Conventuali, e messaggio alla Nazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ore 15 - Inaugurazione Centro Accoglienza e Convegni "Colle del Paradiso" situato nei locali ipogei del Sacro Convento, realizzati al di sotto della piazza inferiore di san Francesco, in seguito ai lavori di consolidamento strutturale dovuti al sisma del 1997, di cui in questi giorni si è celebrato il venticinquennale.

Ore 16 - Vespri Pontificali nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, a seguire processione alla chiesa superiore e Benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco dal Cupolino della Basilica da parte del Vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino.

Ore 17.00 - Concerto della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella chiesa superiore.