Città di Castello in festa, Ero Sartorello spegne cento candeline

Il Comune di Città di Castello annuncia con una nota che "ha compiuto 100 anni il decano dei fornai, Ero Sartorello, per una vita maestro dell’arte della panificazione, ma anche pilastro di una famiglia in cui ha insegnato ogni giorno amore e solidarietà, insieme al valore del sacrificio e del lavoro, all’importanza di aiutare il prossimo".

"Un uomo di Città di Castello venuto da lontano, dal Veneto, che è tifernate da più di settant’anni e ama i tifernati forse più di chi è nato in questa terra, perché, come ricorda sempre, da sfollato dell’alluvione del Polesine, fu accolto dalla nostra comunità come un figlio. Quella di Ero – spiega il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi - è davvero una bella figura di marito, di padre, di lavoratore, che ci ricorda quanto siano importanti nella vita l’amore, la generosità, l’altruismo, che ci rammenta che la famiglia sia la nostra più grande ricchezza, ma testimonia anche, con la sua vicenda, come la capacità di accogliere e aiutare il prossimo facciano parte di un’identità tifernate che ci unisce e che dobbiamo saper difendere e rinnovare ogni giorno con i nostri gesti, i nostri pensieri, le nostre scelte".