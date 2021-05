Lavori Enel e casa senza elettricità a Perugia, Foligno e Assisi: i giorni, le vie e gli orari

Interruttori spenti per diverse ore in alcune vie di Perugia e Foligno, dove l'Enel annuncia per domani (martedì 4 maggio) dei lavori di manutenzione e potenziamenti del servizio elettrico. Più complessi gli interventi in programma invece ad Assisi che dureranno fino a venerdì (7 maggio).

PERUGIA - Nel capoluogo i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno nuove connessioni alla rete elettrica e adegueranno i carichi lungo la linea “V. Benedetta” (lavori a partire dalle ore 13:30 con conclusione entro metà pomeriggio, interruzione temporanea del servizio per alcune utenze di corso Garibaldi, via del Canerino, via della Cera, via della Cometa e dintorni).

FOLIGNO - Nella città della Quintana invece si concluderanno le operazioni di restyling della cabina “Sant’Eraclio”, che è stata rinnovata nella componentistica elettromeccanica, con interruzione a partire dalle ore 18:00 e conclusione in serata per un gruppo ristretto di utenze di via Flaminia Vecchia, via Treviso, v.co Fontevecchia e limitrofe.

ASSISI - Più complessi gli interventi in programma ad Assisi dove, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, da domani (martedì 4 maggio) a venerdì 7 maggio Enel effettuerà un importante intervento di restyling del sistema elettrico, con particolare riferimento alla cabina denominata “Velini” in località Petrignano. Per diminuire i disagi, l’azienda installerà un gruppo elettrogeno in modo da assicurare l’approvvigionamento elettrico per tutta la durata dell’intervento. Le attività di posa e di disattivazione del gruppo elettrogeno richiederanno comunque due interruzioni temporanee del servizio (rispettivamente martedì e venerdì a partire dalle 8:30 fino a conclusione opere, per un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Eugubina, via Don Sturzo, via Don Milani, via San Giovanni Bosco, via Don Capezzali, via Campo Grande).