INVIATO CITTADINO C’erano una volta i vigili di Elce. Ora quell’immobile vede presenze sfuggenti che generano sospetti

C’erano una volta i vigili di Elce. Ora quell’immobile vede presenze sfuggenti che generano sospetti.

Parliamo del piccolo stabile a sinistra, prima del semaforo di viale Orazio Antinori, a lato di via Adelmo Maribelli, vicino a Porta Conca Inferiore o della Palombella.

(foto esclusive Sandro Allegrini)

Fino a qualche anno fa, qui ebbe sede un distaccamento della Municipale. Poi, per un periodo, i vigili urbani vennero a cambiarcisi. Infine l’abbandono. Col garagetto sottostante, divenuto inaccessibile per via di vegetazione infestante e immondezze. Col terrazzo soprastante, usato come parcheggio per un mezzo o due, oggi inagibile e circondato da nastro rosso da cantiere fissato al tondino di ferro.

Per evitare intrusioni, grate saldate e chiusura di infissi.

Ma alcuni residenti di prossimità affermano di notare presenze estemporanee. Confermano di vedere luci, di notte, filtrare attraverso gli infissi. Qualche motorino che compare e sparisce.

Insomma, tutto fa pensare a qualche uso che è un abuso. Da parte di utenti sconosciuti. Che non si desidera avere a contatto di gomito. Dicono che sarebbe bene controllare. Giriamo a chi di dovere la segnalazione.

Una cosa è certa: questo piccolo stabile, in posizione strategica rispetto alle vicine Facoltà universitarie di Giurisprudenza (ex Mattatoio) e Scienze Economiche, in via Alessandro Pascoli, vicino alla Mensa Universitaria, potrebbe far gola a più d’uno. Sarebbe utile, per le finanze del Comune, venderlo. Ottenendone un buon vantaggio economico. Unito al beneficio di non doversi occupare di un bene in degrado.