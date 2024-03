Educazione stradale per i giovani, Sara Safe Factor ha fatto tappa a Perugia

E’ stata la Sala Congressi dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Aldo Capitini" ad ospitare oltre 300 studenti delle scuole superiori della provincia di Perugia per l’iniziativa Sara Safe Factor, il progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni – Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’ACI - in collaborazione con ACI Sport e l’Automobile Club di Perugia. “In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere”. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente – ne ha già incontrati oltre 135.000 - l’importanza del rispetto del Codice della Strada da parte di tutti: quando si è alla guida di un’auto, ma anche in bici, in moto, in monopattino o a piedi. All’incontro, a cui ha partecipato anche il il Prefetto di Perugia Armando Gradone e il Presidente dell’Automobile Club di Perugia Ruggero Campi, il relatore Andrea Montermini ha portato la sua testimonianza e i suoi consigli per una guida sicura e responsabile: dalla corretta posizione di guida a come si impugna il volante, a come si esegue una frenata di emergenza o si controlla una curva malriuscita, con particolare attenzione alle conseguenze della distrazione. Insieme a Montermini, ad approfondire la guida sicura in bici, mezzo sempre più presente nella circolazione stradale, c’era Emiliano Cantagallo volto noto al cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, capitano del team Giro-E Sara Assicurazioni. “Missione compiuta – ha commentato soddisfatto il Presidente Aci perugia Ruggero Campi – Ho visto i ragazzi molto attenti alle tematiche che sono state esposte. Questa iniziativa di Automobile Club d’Italia e di Sara ha centrato l’obiettivo, quello di dialogare con i ragazzi che diventeranno gli automobilisti di domani, parlando la lingua delle nuove generazioni. Come Automobile Club di Perugia siamo molto soddisfatti di aver ospitato questa iniziativa, e voglio sottolineare che le parole del Prefetto sono state importanti per sensibilizzare i giovani presenti. Le nuove generazioni si devono muovere con libertà, con sicurezza e con grande rispetto reciproco, elemento che oggi è stato protagonista insieme all’emozione che ho visto guardando i ragazzi. Avevano gli occhi che brillavano e hanno, credo, capito che in un attimo non possono buttare via la bellezza della loro esistenza, della loro vita”.

Idati dell’incidentalità sulle strade

Il tema della sicurezza su strada è estremamente attuale: gli ultimi dati evidenziano che nel 2022 si sono verificati 165.889 incidenti stradali con 3.159 vittime, soprattutto tra gli occupanti di autovetture, e 223.475 feriti. Per quanto riguarda bici e monopattini, si sono registrate 221 vittime. Gli incidenti che hanno coinvolto i monopattini elettrici sono stati 2.929, con 2.787 feriti. I dati evidenziano un elevato numero di decessi tra le fasce d’età più giovani: nel confronto col 2021, sono cresciuti del 21,2% quelli nella fascia 15-19 anni e del 10,4% quelli nella fascia 25-29. Tra i comportamenti errati più frequenti sulle strade si registrano la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I costi sociali dell’incidentalità stradale sono stimati a 18 miliardi di euro, pari allo 0,9% del PIL nazionale.