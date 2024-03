E45, tratto di superstrada chiuso per lavori: le modifiche alla viabilità

Nuovi cantieri lungo la E45. Come spiega Anas la superstrada "sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Città di Castello e Promano esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6:30 del giorno successivo, nelle notti di giovedì 14 marzo e di venerdì 15 marzo".

La chiusura, prosegue la nota, "è necessaria per consentire il montaggio di ponteggi sospesi sui cavalcavia che sovrappassano la sede stradale e che saranno oggetto di lavori di risanamento strutturale e miglioramento sismico. Il montaggio di questa tipologia di ponteggi consentirà di eseguire gran parte dei lavori senza limitazioni al transito. Contestualmente, sarà installata una barriera provvisoria che consentirà l’esecuzione dei lavori di sostituzione del new jersey centrale in corrispondenza del viadotto Tevere I. Infine, nell’arco delle stesse due notti di chiusura, saranno eseguiti gli interventi di ripristino localizzato della pavimentazione stradale in corrispondenza di uno scambio di carreggiata".

Ecco le modifiche alla viabilità.

Il traffico in direzione Cesena sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Promano e rientro allo svincolo di Città di Castello Sud. Il traffico in direzione Terni sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Città di Castello Nord e rientro allo svincolo di Promano. Il percorso alternativo sarà segnalato sul posto.