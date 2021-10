E45, nuovi cantieri Anas: superstrada chiusa una notte tra Gubbio e Umbertide

Lavori lungo la E45, superstrada chiusa al traffico tra Gubbio e Umbertide nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. Cantieri Anas per la manutenzione programmata e il miglioramento sismico dei viadotti “Roncalbello” e “Col di Pozzo”.

"Per consentire le operazioni di varo delle nuovi travi, è necessaria la chiusura temporanea della E45 in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Gubbio/Umbertide e Umbertide Nord - spiega una nota di Anas - . La chiusura è programmata in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 14 ottobre alle 6:00 del giorno successivo". Ecco le modifiche alla viabilità: "Il traffico in direzione Roma sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Umbertide Nord e rientro allo svincolo di Gubbio/Umbertide. Viceversa, i veicoli in direzione Cesena dovranno uscire a Umbertide/Gubbio e rientrare sulla E45 a Umbertide Nord", conclude Anas.

Lavori anche lungo il raccordo Perugia-Bettole per il controllo dei viadotti.