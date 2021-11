Pia, Francesca, Piccarda. Stop alla violenza sulle donne. Partecipato incontro della FIDAPA di Perugia presso il Teatro Bicini. In occasione della Giornata Mondiale dedicata al tema.

La Presidente Laura Barese, nel suo intervento di apertura, ha sottolineato il forte significato della giornata. Accentuando l’importanza della cultura del rispetto. Non solo come movimento d’opinione, ma anche come impegno concreto e costante della FIDAPA.

La Relatrice, Romanella Bistoni, ha parlato delle donne nella Commedia dantesca. Le figure femminili dei tre Regni.

Pia dei Tolomei (“ricordati di me…) e il salto dalla torre del Castello della Pietra a causa di una donna, Margherita Aldobrandeschi.

La figura di Francesca da Rimini, inseparabile dall’amante Paolo, taciturno, indissolubilmente a lei legato nel girone dei lussuriosi.

E poi, canto terzo del Paradiso, Piccarda Donati, incontrata da Dante che giunge al cielo della Luna, dove dimorano coloro che sulla Terra non hanno portato a compimento i loro voti.

La Bistoni ha concluso ricordando Trotula de Ruggiero, Scuola medica salernitana, primo medico donna della umanità, vissuta nell'anno 1000.

E quindi Margherita Costa, poetessa, cantante e commediografa italiana del Seicento, che si adoperò convintamente per combattere il pregiudizio verso la donna. Concludendo per la certezza della pena nei casi di violenza.

Applausi convinti non solo per la brillante esposizione, ma soprattutto per la persuasa condivisione di temi e argomenti fortemente sentiti. E non solo dalle donne.