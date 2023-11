Diritto allo studio, l'abbonamento bus agevolato (60 euro) fa bene all'ambiente. Lo studio: "ecco quante auto in meno a Perugia"

Non è solo un abbonamento straordinario (unico nelle città universitarie di questo nostro Paese) per i mezzi pubblici, mobilità alternativa, urbana ed extraurbana a soli 60 euro all'anno (accademico) riservato agli universitari e iscritti ad istituti come Conservatorio e Belle Arti. Non è solo un abbonamento che rientra in quel sostegno a famiglie e giovani in tempi difficili come questi dove il diritto allo studio è a rischio. L'abbonamento regionale - fortemente voluto e finanziato dalla Presidente Tesei -, stando al passato anno quando fu sperimentato, è anche uno strumento importante per abbattere l'inquinamento nelle città. Il Magnifico Rettore, nel giorno della presentazione del nuovo accordo, ha svelato di aver dato mandato ad un gruppo di ricerca, coordinato dal Prof. Rossi, di valutare scientificamente, fra i vari benefici, quale fosse stato l’impatto sull’ambiente della scelta compiuta lo scorso anno: "in base agli abbonamenti sottoscritti, c’è stata una riduzione nell’uso di veicoli di circa 6.000 unità, ovvero una diminuzione dei percorsi dei mezzi a motore di 28.000 km, ovvero, in termini percentuali, una riduzione dell’impatto ambientale della mobilità studentesca pari al 39%".

I benefici per l'ambiente sono destinati ad aumentare dato che per il nuovo anno accademico è stata ampliata la platesa degli aventi diritto che si attesta intorno alle 30mila unità. Un biglietto da visita importante anche per portare studenti stranieri, da tutto il mondo, a Perugia per frequentare i corsi dell'Università per Stranieri. Di “traguardo significativo, raggiunto in sinergia” ha parlato esprimendo la sua soddisfazione il Rettore dell’Università per Stranieri, Prof. Valerio De Cesaris: “Vengono ammessi all’agevolazione anche gli studenti dei corsi di lingua, circa 4mila quest’anno, provenienti da un centinaio di Paesi diversi – ha detto – e questo avrà una ricaduta importante anche per il territorio regionale, che potranno meglio conoscere e apprezzarne l’accoglienza. L’abbonamento integrato agevolato sarà sicuramente di aiuto per studenti e famiglie ed è davvero significativo essere arrivati a questo risultato”.

L'IMPEGNO DEL SINDACO ROMIZI - “Abbiamo conseguito un obiettivo non scontato – ha affermato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi - dopo una sperimentazione fra peripezie, con una spinta coraggiosa, una discussione seria e proficua, accomunati da un’unica finalità. Il Comune ha da subito fortemente aderito, credendo convintamente nella sua valenza ai fini della sostenibilità ambientale e sociale dimostrata anche dalle valutazioni sul primo anno di attivazione, con l’investimento di importanti risorse. Questa agevolazione si accompagna – ha ricordato – alla riorganizzazione del sistema di mobilità urbana che ha tra i suoi cardini il Metrobus, l’innovazione più importante del Piano urbano della mobilità sostenibile”.