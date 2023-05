Digital Sustainability Award, premi di laurea per gli studenti meritevoli

Presentato all’Università per Stranieri di Perugia il premio tesi “Digital Sustainability Award”.

Illustrate le modalità per partecipare al premio, consistente in un assegno di 2.500 euro per le tesi prime classificate nei diversi ambiti tematici in gara, ma che può anche essere goduto come stage o percorso di job shadowing.

L’iniziativa ha preso le mosse dalla consapevolezza che la pandemia e il conflitto ucraino hanno contribuito ad allontanare nei giovani la percezione del prioritario rapporto tra tecnologia e sostenibilità. Una tendenza preoccupante, che ha spinto la Fondazione per la Sostenibilità Digitale - prima fondazione di ricerca sui temi della sostenibilità digitale, riconosciuta in Italia - a rinnovare il suo impegno su questo tema lanciando in partnership con il Gruppo EHT il “Digital Sustainability Award”.

Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, nel suo intervento ha ribadito questo aspetto, sottolineando come “i dati ci rimandino una visione preoccupante dei giovani in questo senso: infatti l’80% dei ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 24 anni dichiara che la tecnologia rappresenti una grande opportunità per l’essere umano, ma il 55% di loro - a domanda specifica - condivide l’assunto che essa sia anche fonte di diseguaglianze, di perdita di posti di lavoro e causa d’ingiustizia sociale.

"Questo ci ha fatto molto riflettere – ha concluso Epifani - e da qui siamo partiti per costruire un progetto specifico, rivolto a tutti i laureandi delle materie STEM e umanistiche ".

Dal suo osservatorio, Luigi Mundula, presidente del corso di laurea in Made In Italy, Cibo e Ospitalità di Unistrapg, ha commentato l’iniziativa con queste parole: <<È probabilmente ovvio sottolineare come la trasformazione digitale in atto stia modificando in modo sempre più deciso quasi ogni aspetto della nostra vita. È forse meno ovvio evidenziare quanto sia irrrealistico pensare di contrapporsi ad essa, come da alcuni sostenuto, e comprendere che l’unica strada produttiva sia quella di domandarsi come accompagnarla e come trarne vantaggio per perseguire un maggiore benessere comune, in un‘ottica di sviluppo sostenibile. Quindi la questione non è se utilizzare le tecnologie digitali ma come utilizzarle>>.

Con l’istituzione del premio di tesi si è inteso promuovere la cultura della sostenibilità digitale negli studenti universitari che si affacciano al mondo del lavoro, ovvero la capacità di utilizzare la tecnologia come leva di sviluppo sostenibile e allo stesso tempo di adottare i criteri di sostenibilità come elementi fondanti per lo sviluppo tecnologico, sia riguardo l’ambiente che l’ambito socio-economico.

Attraverso il “Digital Sustainability Award” si vuole costituire la community degli studenti impegnati, che sviluppino progetti di sensibilizzazione sull’argomento e contribuiscano a far fiorire nei giovani italiani quelle competenze necessarie ad affrontare le sfide indirizzate da Horizon 2030.

"Ingaggiare e trattenere nel nostro Paese giovani di talento - afferma Emanuele Spampinato, presidente del gruppo Eht - è fondamentale per il futuro di un settore italiano d'eccellenza come quello dell'innovazione, ma non solo: con questo progetto - che seguiamo come partner della Fondazione per la Sostenibilità Digitale - il mondo dell'impresa dialoga con quello dell'Università sulla relazione tra tecnologia e sostenibilità, relazione chiave per le strategie e le visioni d'impresa con cui i ragazzi dovranno confrontarsi".

Come funziona Il Digital Sustainability Award

Una giuria composta da docenti universitari, imprenditori e mondo delle Istituzioni sceglierà migliori elaborati sul tema; il premio consiste in un riconoscimento economico di 2.500 euro per le tesi prime classificate nei diversi ambiti in gara, oppure la possibilità di svolgere uno stage o un percorso di job shadowing presso EHT o le aziende partner della Fondazione.

Verranno premiate:

1.la migliore tesi magistrale sul tema della Sostenibilità Digitale

2.la migliore tesi di dottorato sul tema della Sostenibilità Digitale

3.la migliore tesi magistrale o di dottorato “Donne ICT”, in Information & Communication Technology redatta da una donna.