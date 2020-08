Coronavirus, raccolti fondi di Forza Italia: donati 3mila euro alla Croce rossa italiana

Oltre tremila euro raccolti da Forza Italia e donati alla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Umbria. La consegna del ricavato, 3.188 euro, dell'iniziativa lanciata dal coordinamento regionale di Forza Italia Umbria, denominata “Sosteniamoci nelle difficoltà” e attivata durante il recente momento di lockdown a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 è stata fatta dal sindaco Anrea Romizi.

"L’iniziativa è stata fortemente voluta per essere vicini alle tante famiglie in difficoltà - ha spiegato il Coordinatore Regionale di Forza Italia Umbria Andrea Romizi – e con l’occasione ringrazio di cuore la Croce Rossa Italia per la dedizione, impegno e serietà che opera nell’aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno, in un momento di emergenza come quello appena passato, ma soprattutto nel sostegno che offre quotidianamente a tutti. Infine un sentito ringraziamento va alla nostra comunità politica di Forza Italia Umbria, che si è impegnata per le nostre iniziative solidali".

