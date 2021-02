Briziarelli in Senato: "Assicurare rapidamente le dosi di vaccino per tutti gli operatori sanitari"

Garantire il vaccino a tutto il personale sanitario e anche in tempi brevi. E' quanot chiede il senatore della Lega Luca Briziarelli, che ha presentato un emendamento insieme con la collega Sonia Fregolent.

"L’autorità commissariale deve assolutamente assicurare i vaccini necessari affinché le Regioni possano completare la vaccinazione del personale sanitario, sia pubblico sia privato. Categoria tra quelle più a rischio, visto che quotidianamente gli operatori entrano in contatto con pazienti positivi al Covid-19" dicono i due senatori.

"Un esempio è quello degli autisti di ambulanze con contratto privato, ma convenzione pubblica, come il personale della Croce Bianca o della Stella d’Italia di Spoleto. Fortunatamente la Regione Umbria, nonostante i ritardi del Governo, è riuscita a programmare le vaccinazioni che auspichiamo possano concludersi già dalla prossima settimana, ma in altre realtà la carenza dei vaccini si fa sentire, sia per questa categoria che per altre professioni sanitarie – spiega Briziarelli- Inutile parlare di 'eroi' se poi questi soggetti vengono lasciati privi delle tutele necessarie. Le Regioni devono essere messe nelle condizioni di completare la vaccinazione del personale sanitario".

L'emendamento, nonostante la crisi di Governo, sarà esaminato in Senato a partire da martedì prossimo e prevede che il commissario straordinario assicuri la fornitura in tempo utile alle Regioni affinché "completino quindi le vaccinazioni degli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea, sia pubblici che privati accreditati, inseriti tra le categorie prioritarie del piano strategico dei vaccini, entro il 28 di febbraio".