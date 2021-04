Coronavirus, tutti a scuola senza problemi i 1.000 alunni delle scuole di Magione

Snoo tornati tutti a scuola, in tranquillità, i mille alunni degli istituti di Magione e con i parametri che non prevedono "classi pollaio" avrebbero potuto tornare sui banchi anche i ragazzi delle superiori.

Per tutto il periodo in cui i vari istituti scolastici del comune di Magione sono rimasti aperti non si sono mai registrati casi di positività legati al contatto in classe o nei mezzi di trasporto sia tra alunni che tra personale docente e non docente. Il personale dell’Usl Umbria 1 ha incontrato il personale del Circolo didattico per presentare le nuove linee guida sui comportamenti da tenere nella Fase 3 all’interno delle scuole a seguito dell’emergenza da Covid19.

"Il ritorno a scuola – fa sapere la dirigente della scuola dell’infanzia e istruzione primaria Francesca Volpi – si dimostra forse più semplice per i bambini della scuola dell’infanzia anche se vanno ripresi i ritmi legati allo stare insieme e allo svolgimento delle attività didattiche. Più complesso, per gli alunni della scuola primaria che hanno sicuramente risentito di più di questo lungo periodo di scuola a distanza, della nuova modalità di fare lezione. A nostro vantaggio c’è il fatto che quasi tutte le nostre scuole sono a tempo pieno o prolungato. Questo consente alle insegnanti di poter lavorare con tempi più adeguati. C’è un fatto su cui, invece, vorrei tranquillizzare i genitori. La scuola oggi non lavora più per programmi, ma per obiettivi; la quantità dei contenuti non è importante, ciò che conta è il percorso".

"Alla scuola superiore – fa invece sapere la dirigente delel superiori Lorella Monichini – siamo ripartiti con un 50% secco ma abbiamo spazi e numero di alunni che avrebbero consentito il rientro in classe di tutti. In questi giorni gli alunni delle terze del I grado e i ragazzi dell’ultimo anno stanno affrontando le prove Invalsi che pur non essendo vincolanti ai fini dell’ammissione all’esame di Stato assumono oggi il valore di un valido strumento per la valutazione complessiva del sistema scolastico. Soprattutto dopo questo lungo periodo di didattica a distanza. Poter tornare a scuola – spiega – è stato un momento importante per tutti".

"I nostri plessi scolastici – commenta Eleonora Maghini, assessore alle politiche scolastiche del Comune di Magione – anche grazie ai tanti investimenti per riorganizzare e adeguare gli edifici, si sono sempre dimostrati luoghi sicuri per la trasmissione del virus. Lo dimostra il fatto che pur essendoci stati casi di positività provenienti dall’esterno non ci sono mai stati contagi all’interno. Lavoreremo per continuare a garantire la massima sicurezza sanitaria perché il virus ancora c’è ed abbassare la guardia in questo momento vanificherebbe il lavoro fatto fino ad ora".