Coronavirus: a Valfabbrica 35 persone positive, ma sono guariti in 21

Ad ottobre sono state 56 le persone infettate dal Coronavirus a Valfabbrica. Il sindaco Entico Bacoccoli facendo il punto sulla situazione epidemiologica ricorda che a fronte dei 56 casi totali, gli “attualmente positivi sono rimasti 35. Dato importante è quello dei guariti che salgono invece a 21”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Valfabbrica avvisa i cittadini che “in attesa del prossimo Dpcm in corso di predisposizione, invito nuovamente al rispetto delle disposizioni normative anti Covid19 in vigore – scrive Bacoccoli - Limitiamo i contagi evitando rigorosamente le uscite non necessarie e ogni forma di assembramento”.