Coronavirus, il bollettino da Umbertide: 11 nuovi casi di positività e sei guarigioni

Undici nuovi casi di positività al Covid19 e sei guarigioni. E' il bilancio della giornata odierna comunicato dal sindaco Luca Carizia.

"Undici nuovi nostri concittadini positivi al Covid19. Sono state inoltre rese note sei guarigioni di umbertidesi che si trovavano in isolamento domiciliare e una dimissione ospedaliera - scrive il sindaco Carizia - Gli attualmente positivi nel nostro territorio comunale ad oggi sono 122, tra cui 117 sono in isolamento domiciliare e cinque sono ricoverati in strutture ospedaliere della nostra regione".