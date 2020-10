Coronavirus, altri 11 casi di positività a Città di Castello. Il sindaco Bacchetta: "Contagi familiari"

Sono 11 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore a Città di Castello, "un numero consistente" per il sindaco Luciano Bacchetta, ma ci sono anche 2 guariti. Il totale delle persone poitive al Covid19 sono 45.

"Anche queste ultime persone positive si trovano in isolamento domiciliare contumaciale come tutti gli altri e, quindi, non c’è alcun tifernate ricoverato in ospedale, mentre l’altro dato che emerge è che le guarigioni sono abbastanza veloci - ha detto il sindaco Bacchetta - La crescita dei contagi da Covid-19 è abbastanza intensa per cui tutte le raccomandazioni e le prescrizioni vanno seguite con grande cura e attenzione, vanno evitati gli assembramenti, va evitata, per quanto possibile, la circolazione superflua, anche se nessuno di noi può smettere di vivere".

La tipologia dei nuovi positivi è articolata, con alcuni elementi comuni: non c’è nessuna persona anziana, ci sono molti giovani, in qualche caso anche giovanissimi, frutto di cluster familiari perché parenti stretti di adulti già positivi. Bacchetta ha anche aggiornato il dato dei ricoveri nel reparto Covid dell’ospedale: 28, nessuno dei quali tifernate con un aumento però del 124% rispetto alla settimana scorsa.

Da domani verrà aperta la terapia intensiva Covid anche nel nosocomio di Città di Castello, con 7 posti letto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco Bacchetta ha rivolto, infine, un monito: "Siccome il Comune per primo ha rinunciato a iniziative importanti, come la Mostra del Tartufo, le Fiere di San Florido e Altrocioccolato, raccomandiamo che anche altre iniziative private di associazioni, ricorrenze, incontri pubblici, manifestazioni, se possibile vadano evitate e rimandate nell’interesse di tutti".