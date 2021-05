Covid, nuova donazione dalla Germania per aiutare Perugia: "Vogliamo contribuire alla ripartenza"

Nuova consegna di dispositivi di protezione dell’associazione tedesca To Italy with love

Una nuova consegna di dispositivi di protezione è stata annunciata nel pomeriggio di giovedì 6 maggio al Comune di Perugia da parte dell’associazione tedesca To Italy with love. Il presidente e fondatore dell’associazione, Hans Kunzel, residente a Monaco di Baviera, ma amante dell’Umbria e spesso presente nella regione, dove possiede una casa nella zona di Spina, ha voluto condividere con il Sindaco Romizi la nuova donazione di mascherine alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana, ad Auser, ma anche ai negozianti e ai ristoratori del centro storico, alle scuole, ad alcune Rsa e alla Misericordia, che avverrà nei prossimi giorni.

“Siamo riusciti a donare mezzo milione di mascherine e altri materiali e attrezzature -ha sottolineato il dott. Kunzel- grazie alla generosità di molti donatori, per cui siamo davvero soddisfatti di quanto abbiamo potuto fare, grazie anche all’aiuto di Giorgio Phellas nel cui ricordo vogliamo proseguire con questa nuova donazione. È nostra intenzione -ha concluso- contribuire per quanto possibile alla ripartenza.”

Alla consegna erano presenti anche Nerio Zuccaccia, presidente del Rotary Club Perugia Est, la signora Kunzel e Simona Chipi, che affiancano Hans Kunzel in questa significativa attività solidale.

Il sindaco Romizi ha ringraziato non solo per la grande generosità dimostrata da Kunzel e dalla sua associazione, ma soprattutto per avere voluto dare continuità all’impegno solidale nei confronti della comunità perugina e umbra, “che -ha detto- non può che essere riconoscente per questi gesti”.

Ricordando l’incontro di qualche mese fa a Milano tra i Capi di stato italiano e tedesco proprio per sottolineare la collaborazione tra i due Paesi durante la pandemia, Romizi ha tenuto a evidenziare che iniziative come quella di To Italy with love siano importanti per dare il vero senso dell’Europa.

To Italy with love aveva già donato diversi materiali, camici, mascherine, guanti, all’Ospedale di Perugia lo scorso anno, nel pieno dell’emergenza sanitaria, così come al Carcere di Capanne, alla Croce Rossa Italiana Comitato di Perugia, ad alcune RSA e altre associazioni locali.