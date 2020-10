Coronavirus, il bollettino di Gubbio: 227 persone positive, 10 ricoverati e 2 in terapia intensiva

Il bollettino sanitario del territorio eugubino riferisce di 227 persone positive, dieci ricoverati e due in terapia intensiva.

"Siamo arrivati a 227 persone delle quali i ricoverati sono una decina, con due casi in terapia intensiva. Il peggiorare della situazione impone ancora una volta un’attenzione particolarissima rispetto a tutte le potenziali forme di aggregazione foriere del contagio - annuncia oggi il sindaco Stirati - Fino alla noia, negli ultimi mesi, abbiamo ripetuto inviti che sono ancora attuali e veritieri: occorre limitare al massimo i contatti, utilizzare la mascherina, lavare frequentemente le mani, limitare spostamenti e incontri alle esclusive ragioni di lavoro, scuola e forza maggiore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da parte nostra abbiamo messo in campo un piano per limitare al massimo le aggregazioni ai cimiteri e stiamo provvedendo a intraprendere tutte le azioni necessarie per sostenere i soggetti più deboli dal punto di vista socio economico - sottolinea il sindaco - Siamo in continuo contatto e coordinamento con le forze dell’ordine per garantire presidi territoriali adeguati, ma non smetterò mai di ricordare che tali presidi possono avere successo soltanto con una grande risposta di responsabilità da parte di tutti i cittadini. Solo rispettando tutti insieme le regole potremo uscirne".