Coronavirus, positivo il cardinale Gualtiero Bassetti: "Il presule vive questo momento con fede, speranza e coraggio"

Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid19.

Il presule, 78 anni, "vive questo momento con fede, speranza e coraggio. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Nel frattempo, sono stati avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti".

La notizia è stata data tramite una nota urgente diffusa dall'Ufficio per le Comunicazioni sociali della Cei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota dei vescovi umbri - I Vescovi dell’Umbria "si stringono con affetto attorno al Cardinale Gualtiero Bassetti e lo accompagnano con la preghiera e l’augurio mentre, in misteriosa solidarietà con tanti ammalati, è chiamato ad affrontare la prova del Coronavirus. Ammirati e riconoscenti per il suo prezioso servizio alla Chiesa Italiana come Presidente della CEI, invitano la comunità cristiana a domandare al Signore per lui e per quanti soffrono a causa del Covod-19 il dono della fortezza e della salute".