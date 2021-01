Coronavirus, il bollettino di Perugia del 27 gennaio: due persone morte, 154 positivi e 88 guariti

Gli attualmente positivi sono 1.298, 1.192 le persone in isolamento contumaciale

Due persone morte, 154 nuovi positivi e 88 guariti. È quanto riporta il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 13.09 del 27 gennaio, sono 1.298 (+64 rispetto al 26 gennaio) gli attualmente positivi.

Al 27 gennaio sono 106 (invariato rispetto al 26 gennaio) le persone ricoverate in ospedale, di cui 13 (invariato rispetto al 26 gennaio) in terapia intensiva, e 1.192 (+64 rispetto al 26 gennaio) in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 7.625 (+154 rispetto al 26 gennaio) i casi di positività totali al Covid-19 a Perugia, 6.190 (+88 rispetto al 26 gennaio) i guariti e 137 (+2 rispetto al 26 gennaio) i decessi.

All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia sono ricoverate, compresi i pazienti da altri comuni dell'Umbria e da fuori regione, 92 persone (invariato rispetto al 26 gennaio), di cui 13 (invariato rispetto al 26 gennaio) in terapia intensiva.

Il dato sui tamponi effettuati a Perugia non è riportato nella dashboard regionale. Il dato regionale - l'unico disponibile - è di 4.530 tamponi eseguiti in Umbria nelle ultime 24 ore.