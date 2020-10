Coronavirus, coprifuoco dalle 22 alle 5 nel fine settimana: l'autocertificazione per spostarsi

Tra le misure imposte dall'ordinanza della presidente Tesei c'è anche il coprifuoco "dalle ore 22.00 del 31 ottobre 2020 alle ore 5.00 del 1 novembre 2020 nonché dalle 22 del 1 novembre 2020 alle 5.00 del 2 novembre 2020" per cui "sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro".

Per provare la sussistenza di tali motivi è stato predisposto un modulo di autocertificazione (scarica da qui ).

Si ricorda che per gli stessi motivi "è fatto divieto di porre in essere per l’intera giornata di sabato 31 ottobre 2020 le consuetudini legate alla festa cosiddetta di Halloween intese quali il crearsi di gruppi di bambini, seppure accompagnati, e di giovani per effettuare passeggiate e percorsi porta a porta".

modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020-2

Allegati