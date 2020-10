Coronavirus, il centro per anziani "Balducci" è Covid-free: tutti negativi i 69 tamponi

Una campagna di monitoraggio è stata svolta presso la residenza protetta per anziani “G. Balducci” di Umbertide e tutti i 69 tamponi effettuati sono risultati negativi.

Ne dà notizia il dottor Carlo Porrozzi, direttore sanitario della residenza protetta "G. Balducci", in relazione alla campagna di monitoraggio intrapresa dalla Asl Umbria 1 per il controllo della diffusione dell’infezione da Covid19 presso le residenze per anziani.

Sono stati effettuati 69 tamponi, 36 riguardanti il personale sanitario ed amministrativo e 33 riguardanti gli ospiti, e sono risultati tutti negativi.

"Con l’occasione si comunica che la nostra Struttura - ricorda il dottore Porrozzi - si è dotata di uno strumento per la sanificazione giornaliera degli ambienti e di test rapidi, che andranno ad incrementare e rafforzare il monitoraggio del personale in servizio, aggiungendosi al normale protocollo Asl".