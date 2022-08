Corso Cavour nuovo di zecca. Un nastro di 450 metri per il decoro del Borgo Bello. Procedono a tamburo battente i lavori di ribitumazione

Corso Cavour nuovo di zecca. Un nastro di 450 metri per il decoro del Borgo Bello. Procedono a tamburo battente i lavori per la bitumazione del corso, a far capo dal Crocevia fino a poco oltre la restaurata Porta di Duccio.

Prima la deraspatrice, o fresa a freddo per l’asfalto, ha mangiato quel tanto di superficie che andava rimossa per evitare il rischio di far crescere il livello del piano stradale fino al marciapiede. La chiamano decorticazione ed è un’operazione necessaria. Anche di natura “ecologica”, attinente alla cosiddetta “economia circolare”, in quanto il materiale asportato viene riciclato. Con risparmio di costi e recupero di materia prima.

Poi il lavoro che procede veloce, grazie a macchinari di ultima generazione e a una compagine di operai esperti ed efficienti. Finitrici e compressori di fabbricazione tedesca.

La superficie, trattata con asfalto drenante, dovrebbe essere completata entro stasera. Dunque con anticipo, rispetto alla giornata di venerdì, termine per la consegna dei lavori.

Resta da tracciare la segnaletica orizzontale che verrà completata a breve.

I sottoservizi non sono stati toccati. Le linee di adduzione di acqua, gas, elettricità, cablaggio telefonico sono state ispezionate e trovate in ottime condizioni.

Non è stato così in prossimità dell’Arco di Duccio. Tanto che Umbra Acque ha dovuto effettuare un intervento. Ragione in più per sistemare l’asfalto, percorso da una riga di riporto per niente bella.

Dopo questo completo trattamento, il corso e il Borgo potranno rendere giustizia al proprio nome.