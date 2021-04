Coronavirus, a Bevagna test rapidi gratuiti per gli studenti

A Bevagna test rapidi gratuiti contro il coronavirus in vista del rientro in classe dopo le festività pasquali. "L'ordinanza della Regione Umbria prevede, da mercoledì 7 aprile, il ritorno a scuola fino alle prime classi delle secondarie di primo grado - spiega il Comune di Bevagna in una nota - . Per garantire un ritorno tra i banchi in sicurezza, il Comune guidato dal sindaco Annarita Falsacappa ha quindi deciso di effettuare degli screening mirati".

E ancora: "I test – sierologici e antigenici - saranno dedicati a tutti gli alunni che frequentano le scuole di Bevagna, ai loro familiari conviventi, ai docenti e a tutto il personale scolastico, organizzando alcune giornate riservate".

I test, prosegue il Comune, "sono partiti venerdì 2 aprile, proseguiranno fino a martedì 6 aprile e si svolgeranno anche il giorno di Pasquetta. A disposizione la farmacia Santi di via Alcide De Gasperi e la farmacia Traversini di via Cantalupo, oltre alla tensostruttura della Protezione Civile installata presso gli impianti sportivi Palmieri".

"Questa iniziativa, che vedrà impegnate molte persone – commenta a riguardo il sindaco, Annarita Falsacappa - ha lo scopo di far riprendere le lezioni in presenza davvero in sicurezza e per questo invitiamo tutti a partecipare, perché ne va della salute di ciascuno e del mantenimento delle lezioni in presenza. Per una maggiore sicurezza, potremmo pensare di ripetere il testing periodicamente".