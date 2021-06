Coronavirus, nuovo punto vaccini Afas a Perugia: "Supporto alla comunità contro questa emergenza"

Nel nuovo hub di Afas a San Sisto sarà somministrato il vaccino monodose Johnson&Johnson ai cittadini over 60, tramite prenotazione presso tutte le farmacie della rete Afas già a partire da venerdì 25 giugno

Lotta al covid a Perugia. Apre il nuovo punto vaccinale, aperto da Afas a San Sisto, in via Pergolesi 121/C.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il direttore generale Afas Raimondo Cerquiglini e al presidente Afas Antonio D’Acunto, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, rappresentanti della Regione dell’Umbria, e i vertici Federfarma Umbria.

“Siamo molto soddisfatti di inaugurare questo hub vaccinale in uno dei quartieri più popolosi della città - ha dichiarato il presidente D’Acunto nel corso della cerimonia- fornendo il nostro supporto alla comunità contro questa emergenza. Vi era la necessità di un’ulteriore chiamata alla responsabilità e Afas ha risposto mettendo a disposizione le proprie strutture, confermando così, in maniera concreta, la propria funzione sociale”.

“È fondamentale procedere con la campagna vaccinale in maniera sempre più capillare, - ha aggiunto il sindaco di Perugia, Andrea Romizi - perché questo è il momento in cui dobbiamo organizzarci per aumentare le nostre capacità di risposta alla pandemia”.

