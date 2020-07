Coronavirus, la donazione dell'Associazione Umbri Bruxelles e Rotary

Su richiesta del Servizio 118 cooperante con il Centro Covid-19 Pantalla (Todi), il CIP Belgio-Lussemburgo/Italia-Malta-San Marino ha promosso una raccolta fondi per l’approvvigionamento di materiali diagnostici e sanitari.

L’iniziativa brussellese ha avuto successo e nel breve spazio di due settimane sono stati raccolti oltre 4mila euro. L’Associazione degli Umbri a Bruxelles è stata di gran lunga il donatore più generoso. Fatto che non ha stupito il presidente del CIP, Fulmini, che venti anni fa ne fu il fondatore.

“Quattro mesi fa, all’inizio della crisi, ci siamo chiesti cosa fare per portare un aiuto concreto nei nostri territori d’origine. Gli iscritti all’associazione sono tutti umbri che, in larga misura, prestano servizio a Bruxelles nelle istituzioni dell’Unione europea. Le restrizioni imposte anche in Belgio, non ci hanno consentito di organizzare un evento sociale per la raccolta fondi, come avvenuto in precedenza, ad esempio per i fondi a favore della ricostruzione nel paesino di Campi, colpito dal terremoto del 2016” esordisce Carlo Pagliacci, presidente dell’Associazione, che ha aderito all’iniziativa del Rotary.

Questa operazione comune ha permesso l’acquisto di 150 dispositivi completi di protezione (camici, copriscarpe ecc.) e di due pulsiosimetri per il personale del Servizio 118. Il materiale sanitario è stato consegnato ai responsabili del Servizio 118 dalla vice-presidente dell’Associazione Umbri Bruxelles, Cesidia Ramaccioni, e da GiovanniAntonelli del Rotary Club di Todi per il CIP BeLux/IT alla presenza del sindaco di Todi.