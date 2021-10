Coronavirus, Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 ottobre

I tamponi validi per ottenerlo, saranno gratis per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di scadenza dello stato di emergenza, il Green Pass sarà obbligatorio "nei luoghi di lavoro pubblici e privati". È quanto prevede il decreto legge "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", approvato dal Consiglio dei ministri.

Il nuovo decreto, ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, "è un tassello molto importante della strategia di contenimento al Covid messa in campo negli ultimi mesi. E' una strategia che punta essenzialmente sul vaccino come chiave fondamentale per aprire una nuova stagione. Con questo decreto estendiamo a partire dal 15 di ottobre l'utilizzo del Green pass in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato''.

Chi non può o non vuole ottenere il Green Pass attraverso la vaccinazione anti-Covid può farlo tramite tampone (il cui costo non è però a carico del datore di lavoro).

Tamponi per ottenere il Green Pass, il punto:

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 settembre n 133 contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti che estende la validità del tampone molecolare a 72 ore. La validità del tampone antigenico rapido resta invece di 48 ore.

I tamponi che la legge richiede per ottenere un valido Green Pass sono al momento tre:

Tamponi molecolari

Tamponi antigenici rapidi

Test salivari molecolari

(Restano esclusi i tamponi salivari rapidi).