Perugia, il cordoglio dell'amministrazione comunale per la scomparsa della naturalista Carla Zaganelli

L’amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la scomparsa di Carla Zaganelli, prima naturalista del Comune di Perugia, impegnata nella difesa degli animali e dell’ambiente.

Nel 2019 Carla Zaganelli ha collaborato con grande impegno e professionalità alla stesura del Regolamento comunale per la "Tutela del Benessere Animale" insieme alla ex consigliera comunale Leonardi, Paola Tintori, presidente Enpa, Stefani Mancini responsabile Asl.

Sempre in prima linea nella difesa degli alberi, ha contribuito a pubblicazioni in tema ambientale, studi e relazioni specialistiche anche per il Comune di Perugia.

Persona solare e impegnata nel sociale, la sua determinazione e professionalità, la sua difesa dei più deboli e il rispetto verso i colleghi di lavoro rimarranno sempre indelebili nei nostri cuori.

L’amministrazione esprime le più sentite ed affettuose condoglianza alla famiglia e al marito, già dirigente del Comune di Perugia.