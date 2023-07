Corciano: dal primo luglio in vigore l’ordinanza contro gli schiamazzi notturni

Quando l’estate entra nel vivo, per alcuni, il problema del rumore notturno sotto casa si fa più insistente e anche Corciano, come la maggior parte dei comuni, non è dispensato dalla problematica. Il sindaco Lorenzo Pierotti ha infatti firmato l’ordinanza, in vigore dal primo luglio, che ha l’intento di conciliare la quiete pubblica e il diritto degli esercenti.

Nell’ordinanza si legge che dalla domenica al giovedì dopo la mezzanotte, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, inclusa l'attività prodotta da gruppi musicali dal vivo, non deve essere percepita all'esterno e l’orario si estende fino alle 00.30 per le serate di venerdì e sabato.

La diffusione della musica, anche negli orari consentiti, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente e sarà cura del titolare o del gestore vigilare affinché le disposizioni siano rispettate.

Secondo quanto riportato dalla nota del comune: “Le violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689 del 1981 nonché in attuazione dell'art.7 del D.Lgs. 267/2000 da 250 a 500 euro in caso di prima o successive violazioni, con comunicazione alla Questura per l'eventuale applicazione di sanzioni accessorie”. E ancora: “Resta a cura del Sindaco la possibilità di concedere deroghe alle disposizioni dell’ordinanza in caso di manifestazioni pubbliche di richiamo o di eventi tradizionali quali sagre, feste popolari, concerti e spettacoli unici, ma sempre previa istanza specifica”.