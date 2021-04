Contenimento dei cinghiali, tavolo permanente per gestire l'emergenza

È convocato per venerdì prossimo, 30 aprile, il tavolo permanente costituitosi su iniziativa dell’assessore regionale all’agricoltura e alla caccia, Roberto Morroni, e che vede la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni agricole, del mondo venatorio e degli Ambiti territoriali di caccia.

Il tavolo, spiega una nota della Regione Umbria, "si riunirà periodicamente per monitorare il sovrappopolamento dei cinghiali in Umbria e per condividere strategie e misure, oltre a quelle già in atto, che ne garantiscano il contenimento. Dopo la recente riunione di insediamento, il tavolo tornerà a riunirsi questo venerdì, per continuare il proficuo confronto avviato".

“È fondamentale il contributo di tutti – sottolinea l’assessore Morroni – per rendere ancora più efficaci le iniziative utili ad arginare questa emergenza, perché tale è da considerarsi la presenza eccessiva dei cinghiali sul nostro territorio, in quanto causa di ingenti danni alle produzioni agricole e fonte di pericolo per l’incolumità pubblica. L’invito è quello di portare al tavolo di confronto idee e proposte funzionali a ricondurre in un ambito di governabilità la presenza della specie, rafforzando gli strumenti di cui ci siamo già dotati”.

“Fra i temi in primo piano – afferma l’assessore – c’è il nuovo regolamento della caccia di selezione agli ungulati che ha inserito il cinghiale, per la prima volta in Umbria, fra le specie prelevabili con questa modalità, e di cui vanno colte e sviluppate appieno le potenzialità”.