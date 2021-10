Un duo racconta all’Unistra il percorso del canto classico fino al primo romanticismo. Un altro miracolo dell’Agimus di Salvatore Silivestro. Sotto i riflettori lo straordinario chitarrista Gian Marco Ciampa e il soprano Annalisa Pellegrini.

Annalisa Pellegrini ha studiato pianoforte e canto lirico al Briccialdi di Terni e poi direzione corale al nostro Conservatorio Morlacchi. Si è specializzata con grandi Maestri, ha cantato per Papi e regnanti. È autrice di saggi, ha fondato e diretto cori in tutta Europa, è stata nominata Ambasciatrice per la Pace.

Gian Marco Ciampa si è laureato maxima cum laude al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Tiene concerti e masterclass nel mondo. Ha vinto una quarantina di premi internazionali. È specializzato in studi e divulgazione sul connubio tra musica classica e tendenze musicali delle nuove generazioni. Si è esibito all’Expo Milano 2015 al Padiglione USA come rappresentante dell’Italia. Nel 2014 è stato nominato “Chitarra d’oro” al concorso Pittaluga.

Suona classica ma non disdegna la leggera, il rock, l’elettronica, il rap, il jazz, il pop.

Il duo ha proposto un programma da Soler a Mozart, da Sor a Schubert a Giuliani. Un doppio bis ha coronato un memorabile evento musicale.