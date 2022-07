INVIATO CITTADINO Per non dimenticare: tra storia civile e documentazione artistica

Per non dimenticare. Tra storia civile, memorie cittadine e storia dell’arte. In fase di realizzazione il Progetto Memoria digitale al Cimitero monumentale del capoluogo umbro.

È stato avviato dagli uffici e viene portato avanti da due volontarie del servizio civile. Si chiamano Francesca Vadalà e Valentina Lenticchia.

Raccontano: “Abbiamo iniziato dai protagonisti della storia perugina, fino all’epoca recente”.

Dicono: “Già mappate una ventina di tombe di personaggi illustri per far conoscere la storia della città in modo nuovo attraverso il Qr Code”.

Come procedete?

“La prima fase è costituita dal reperimento delle notizie”.

In che modo?

“Informazioni sulle ‘opere e i giorni’ dei personaggi, che si sono adoperati per il progresso umano, sociale, culturale, morale e civile della collettività”.

La sezione iconografica?

“La tomba o Cappella viene fotografata. Si cercano poi immagini riferite alle persone”.

Per le tombe di particolare pregio artistico?

“Si propongono le immagini e si parla degli autori delle opere d’arte (principalmente scultoree). In modo che l’informazione proceda a tutto campo”.

Infine?

“Si realizza il Qr code che, inquadrato con un normale telefonino dotato della app relativa, conduce al rimando che illustra, mostra e spiega”.

A che punto del progetto siete?

“Abbiamo finora realizzato 21 digitalizzazioni. Stiamo procedendo di buona lena”.

Dichiara l’assessore Edi Cicchi: “Il lavoro in atto consentirà una migliore conoscenza di questa risorsa. Contiamo di entrare nella top ten nazionale. Nella consapevolezza che il nostro cimitero monumentale non ha nulla da invidiate alle più blasonate realtà nazionali”.

Aggiunge: “Sto parlando col collega Gabriele Giottoli, nella consapevolezza che la realizzazione di questo progetto metta gambe anche al turismo legato alla cultura, comportando consistenti ricadute nell’indotto”.

Per chi voglia fruire della prima fase del lavoro: Memoria Digitale - Comune di Perugia.