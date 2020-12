Coronavirus, la decisione del Comune di Perugia: apertura straordinaria della Ztl

La giunta del Comune di Perugia, su proposta dell’assessore Luca Merli, ha disposto l’apertura straordinaria della Ztl per il periodo dal 14 al 31 dicembre.

Per effetto di questa decisione, spiega il Comune in una nota, la ztl "resterà aperta a tutti dal lunedì alla domenica compresa dalle 7 alle 24".

"In un periodo particolarmente difficile per l’economia a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, - precisa l’assessore Luca Merli – questo provvedimento vuole rappresentare un contributo in favore dei commercianti, particolarmente colpiti dalle restrizioni conseguenti alla pandemia. L’obiettivo è di rendere la nostra acropoli maggiormente fruibile favorendo la presenza dei cittadini nel pieno rispetto di tutte le regole poste a tutela della salute collettiva".