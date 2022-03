Ponte San Giovanni, conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo centro civico

Conto alla rovescia per l'inaugurazione del nuovo Centro civico di Ponte San Giovanni. L'assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini, ha effettuato un sopralluogo in vista del taglio del nastro, fissato per lunedì 28 marzo alle 10.30

"La nuova struttura è pressoché terminata: resta da completare la sistemazione a verde della parte esterna", spiega il Comune di Perugia con una nota. Nel Centro civico, prosegue Palazzo dei Priori, "si trasferiranno polizia municipale, Urp, ufficio della cittadinanza e biblioteca; consentirà anche di mettere un’ampia sala a disposizione delle associazioni e della cittadinanza".

Per l'assessore il Centro civico è "una struttura, che ci apprestiamo a inaugurare, studiata per essere al servizio di un quartiere che è diventato quasi una vera e propria cittadina. Con questo intervento cogliamo un importante obiettivo di spending review: circa 100mila euro prima spesi in affitti d’ora in avanti saranno infatti risparmiati".