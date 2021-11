Comune di Perugia, nuovi impianti di illuminazione: intervento da 300mila euro

Nella seduta del 10 novembre, è stato approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’ambiente Otello Numerini, il progetto definitivo per l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione interna degli edifici del cantiere comunale, del provveditorato e di quattro scuole comunali. Si tratta, più in dettaglio, di edifici che ospitano uffici comunali a Santa Lucia, della scuola secondaria di primo grado di Colle Umberto, del plesso scolastico di via Chiusi, della scuola per l’infanzia di Casaglia e del plesso scolastico di San Sisto in via Albinoni. E’ prevista la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a basso consumo a Led. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 300mila euro. Successivamente si procederà all’affidamento dei lavori.

“Il progetto approvato – commenta l’assessore Numerini - conferma l’attenzione dell’amministrazione al tema della tutela ambientale e del contrasto ai cambiamenti climatici.

Sono infatti numerosi i fronti su cui da tempo stiamo lavorando. Abbiamo già messo in campo e programmato anche per il futuro azioni per migliorare il verde cittadino, in particolare la qualità e quantità delle alberature messe a dimora nel nostro territorio. Abbiamo anche puntato sull’energia da fonti rinnovabili e oggi contiamo su impianti fotovoltaici per oltre un megawatt. Stiamo investendo, poi, nel campo dell’efficientamento energetico: è per questo – conclude l’assessore - che oggi, agli investimenti da oltre un milione per interventi sui vari edifici comunali e i cva, si aggiungono altri 300mila euro”.