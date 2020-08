Movimenti commerciali alla Pesa. Negozi che si spostano… purché restino, in questo momento di crisi nera. I perugini hanno visto con comprensibile preoccupazione un cartello che annunciava una sospensione momentanea delle attività del punto “Pronto Print, digital service”, ubicato poco prima dell’Arco dei Tei, nei locali un tempo occupati dalla farmacia Falini, da molti anni trasferita in quel di Santa Lucia.

Questo negozio gestito da due giovani offriva un’ampia serie di servizi: da internet a stampa di fotografie, da gadget a fototessere, copisteria, grafica, pubblicità, stampa digitale su vari tipi di supporti.

Dopo un periodo di chiusura, ha fortunatamente riaperto, a pochi metri di distanza. La nuova sede è in adiacenza al bar 1+1, oggi gestito da stranieri, e che i vecchi perugini conosco col riferimento a Cocciolino. Il motivo del trasferimento non è noto, né vale indagarlo. Probabilmente, scelte di questo genere sono riconducibili agli oneri di locazione che, in tempo di crisi, incidono pesantemente sui costi di gestione delle aziende. Di positivo c’è il fatto che il negozio sia sopravvissuto.

Il titolare, Angelo D’Alessandro, racconta: “Questo periodo di forzata chiusura è stato per noi esiziale. Oltre al mancato guadagno, ci sono da considerare le spese che corrono ugualmente. Un bagno di sangue”.

La piccola sede dove il foto discount si è trasferito fu un tempo botteguccia di barbiere. E, successivamente, in tempi recenti, vi aprì l’attività Allegro, un negozio di fast food e panini gestito da un ragazzo cinese, ma frequentato anche da perugini e studenti che vivono fra la Pesa, corso Bersaglieri e Monteluce.

La cinesizzazione della Pesa è ormai un dato acquisito: vale per l’ex ristorante La Lumera, per l’emporio vicino alla fioraia, per il supermarket in adiacenza alla piazzetta del Cedro. E per altre attività di ristorazione, cancelleria, servizi e simili che si dipanano fra Monteluce, via Pinturicchio, piazza Grimana, corso Garibaldi. Si tratta di un processo inarrestabile che però non ha fin qui creato problemi di sorta. Fa comunque piacere che il negozio di foto espresse sia rimasto in mano italiana, dato che il titolare ci accoglie con accento romanesco… che non dispiace.