Nomine & Poltrone - Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale, eletto l'umbro Serafini

Rinnovati gli organi di Governance per il triennio 2021-2023 del Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale CL.A.N., un partenariato di imprese, centri di ricerca, rappresentanze territoriali e stakeholder rilevanti della filiera agroalimentare nato nel 2012 per promuovere una crescita economica sostenibile, basata sulla ricerca e l'innovazione e per proporsi come interlocutore unico delle Istituzioni nazionali ed europee del settore.

La mission del Cluster CL.A.N. è la difesa e l’incremento della competitività del sistema economico nazionale afferente alla filiera agroalimentare, includendo al proprio interno tutte le sue componenti: dalla produzione agricola, alla trasformazione, ai settori industriali correlati (confezionamento, logistica, etc.), attraverso lo stimolo dell’innovazione, l’accesso e la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica, la collaborazione tra enti di ricerca, imprese, istituzioni ed amministrazione pubblica.

L’Associazione è amministrata dal Consiglio di Presidenza, che ha funzione di organo di indirizzo e di gestione, e supportata dal Comitato Tecnico-Scientifico che costituisce l’organo consultivo e scientifico dell’Associazione, con la funzione di osservatorio tecnologico, della formazione, di indirizzo e proposta di scenari di sviluppo e attività progettuali.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dai 2 Consiglieri alla “Ricerca” e da 15 membri eletti dall'Assemblea, quali espressione delle categorie costitutive del Cluster: 6 appartenenti dalla categoria “Impresa”, 6 alla categoria “Ricerca” e 3 alla categoria “Territorio”.

Fra gli eletti del Comitato tecnico Scientifico per la categoria Territorio l’umbro Marcello Serafini, Amministratore unico della società in house della Regione Umbria 3A- Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria: "Essere chiamati a rappresentare i territori in seno a questa importante associazione nazionale di settore è il riconoscimento per il ruolo strategico della Regione dell’Umbria e del Parco Tecnologico Agroalimentare come propulsori di innovazione e promotori di scambio di competenze e buone pratiche. Vivere ancor più da vicino le opportunità che uno scambio nazionale offre lo reputiamo un grande strumento per migliorare e portare sul territorio ulteriori contributi. Per questo intendiamo ricordare a tutti gli attori del settore la nostra massima disponibilità ad ascoltare e farci interpreti delle loro istanze".