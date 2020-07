Contributi per i centri estivi, pubblicato il bando: come accedere al fondo per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni

Fino a 70 euro alla settimana per un massimo di 11 per i bambini inferiori a 3 anni. Fino a 50 euro a settimana da ripetere per al massimo per lo stesso numero di volte. La Regione Umbria mette a disposizioni delle famiglie quasi tre milioni di euro di rimborso per le spese sostenute per far frequentare ai propri figli i centri estivi.

Le domande per ottenere il sussidio dovranno essere presentate entro l'11 settembre, su delega delle famiglie, dai promotori dei progetti socio-educativo, di educazione motoria e sportiva attivati sul territorio a partire dal 15 giugno. Per il servizio amministrativo svolto, i centri estivi riceveranno un contributo. Da oggi, 24 luglio, è on line il bando per le domande di contributo. Nel sito della Regone, all'indirizzo https://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-e-contributi/centri-estivi, la modulistica necessaria.