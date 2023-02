Cassonetti sul marciapiede in via Donizetti a San Sisto, la protesta dei residenti

Un marciapiede privato ad uso pubblico. Se c’è da ripararlo tocca ai condomini perché è di servizio al parcheggio privato dello stabile, se ci vengono posizionati i cassonetti dell’immondizia non è occupazione perché di utilità pubblica.

I residenti di via Donizetti, al civico 75, si domandano perché i cassonetti siano stati spostati senza nessun sentire nessuno, andando anche ad ostruire il passaggio pedonale (come si può vedere nelle foto), rendendo più complicato anche solo aprire i cassonetti, vista la riduzione dello spazio tra il cassonetto e la strada (appena 20 centimetri) e la posizione instabile degli stessi.

I residenti lamentano anche il fatto che i cassonetti siano posizionati, di fatto, sotto le finestre del primo piano, che il via vai di persone e rifiuti porta con sé molto sporco residuo e l’impossibilità, adesso, di mettere a dimora una siepe.

I cassonetti in quella posizione rendono anche impossibile l’accesso al giardino alle persone con difficoltà motorie che abitano nello stabile, a meno che non passino direttamente per la strada. I cassonetti, infatti, sono posizionati proprio all’imbocco dello scivolo per i disabili. Il cassonetto, quindi, può stare sul marciapiede, l’auto invece no, con annessa multa e rimozione.

La Gesenu è stata chiamata varie volte ed è stato riferito che erano stati presi accordi con l’amministratore, il quale ha parlato solo di un avviso e della possibilità di spostare i cassonetti solo dopo un sopralluogo. Invece i cassonetti sono stati spostati e basta. Senza considerare che di fronte, c’è lo spazio per i cassonetti fatto appositamente e dove sono stati per i quindici anni precedenti.

I residenti, infine, chiedono che i cassonetti vengano spostati dalla proprietà privata e che il marciapiede torni alla sua funzione, ospitare i pedoni che camminano.