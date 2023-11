Cambio della guardia al comando del Reparto Operativo dell'Arma, il tenente colonnello Morra va in pensione

Il tenente colonnello Antonio Morra va in pensione, ma non lascia l’Umbria dove ha trascorso 23 anni ricoprendo diversi ruoli all’interno dell’Arma. Lascia il comando del Reparto Operativo al pari grado Maurizio Laurito.

“È un giorno importante per il comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri con il saluto al tenente colonnello Antonio Morra al suo ultimo giorno di servizio attivo. Desidero ringraziarlo per quello che ha fatto in tanti ambiti i questi 23 anni, con incarichi diversificati, e complimentarmi con lui per quello che ha fatto – ha detto il colonnello Sergio Molinari – Con l’occasione presento anche il suo sostituto, il tenente colonnello Maurizio Laurito che domani assume l’incarico di comandante del Reparto Operativo. È un ufficiale di grande esperienza operativa, maturata a Napoli e poi a Potenza dove ha ricoperto lo stesso ruolo che volgerà qui a Peruugia. Sono molto contento di averlo con me, sarà il mio braccio destro per il prossimo triennio”.

Il comandante Morra ha voluto augurare buon lavoro al collega e ringraziare il comandante provinciale per le parole nei suoi riguardi e anche i giornalisti intervenuti per i rapporti intercorsi negli anni, “consapevole di aver dato meno di quello che voi (rivolto ai giornalisti) avete dato a me e all’Arma”.

Il neo comandante Laurito ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta, assicurando “l’impegno a svolgere con attenzione l’incarico”.

Un saluto al comandante Morra è stato portato da Mino Lorusso, presidente dell’Ordine dei giornalisti: “Lasci un bel ricordo, siamo riusciti a trovare un equilibrio, una forte intesa tra interlocutori che si rispettano, ti riconosciamo il lavoro fatto in questi anni che chi ti segue metterà certamente a frutto”.

Il tenente colonnello Maurizio Laurito, 53enne, sposato, neo comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, originario di Cannalonga, paese del Cilento, in provincia di Salerno, ha intrapreso la carriera militare nel 1990.

Ha frequentato in Campobasso il corso annuale di allievo Carabiniere effettivo, cui è seguito analogo iter formativo, nel biennio 1991 – 1993, presso la Scuola Sottufficiali, nelle sedi di Velletri (RM) e Firenze, ove è stato nominato Vice Brigadiere.

Dal 1993 al 2000, sino al grado di Maresciallo, ha prestato servizio in seno al Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Roma ed alle Stazioni di Roma Prati e Torchiara (SA).

Nel 2000 ha iniziato il percorso da Ufficiale, nominato Sottotenente ha frequentato il corso applicativo annuale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Con il grado di Tenente, dal 2001, ha comandato la Sezione Antidroga del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, area caratterizzata da alto indice di criminalità organizzata, ove, all’esito di rilevanti indagini condotte in siffatto contesto, gli sono stati tributati tre encomi solenni.

Da Capitano a Maggiore, dal 2008 al 2017, ha retto i Comandi Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) e Tricarico (MT).

A seguire, sino alla fine dello scorso mese di settembre, è stato il comandante del Reparto Operativo Carabinieri di Potenza.

È laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e Scienze dell’Amministrazione.

È insignito delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medaglia d’Oro al merito di Lungo Comando e Croce d’Oro per Anzianità di Servizio.