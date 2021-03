Nomine & Poltrone | Carabinieri, Fabrizio Cataluffi nuovo Comandante della Sezione Operativa del Norm di Foligno

È già operativo Fabrizio Cataluffi, insediatosi lo scorso 15 marzo con l’incarico di Comandante della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Foligno.

L’ufficiale, nato a Todi il 23 gennaio 1965 e laureatosi in Scienze dell’amministrazione, operatore giudiziario nel 2009 presso l’Università di Siena, si è arruolato nell’Arma nel 1985. Ha svolto servizio in qualità di sottufficiale presso la Stazione di San Basilio e Senorbi (CA) dal 1988 al 1990; al Reparto Operativo di Nuoro, dal 1990 al 1992. Nel 1992 è stato poi trasferito nelle Marche dove, fino al 1996, ha svolto il suo incarico presso la Stazione di Montegiorgio (AP), per poi assumere il comando della Stazione di Matelica (MC) per 24 anni.

È insignito della medaglia Mauriziana, concessa il 22 giugno 2017, della medaglia di bronzo al merito della CRI, per il soccorso prestato alla popolazione colpita dal sisma del 1997. Nel 2010 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica.